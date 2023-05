Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Seit Wochen appelliert die Verbandsgemeinde Freinsheim an ihre Bürger, sparsam mit Wasser umzugehen. Doch wie hat sich das auf den Verbrauch ausgewirkt? Und wie gehen die Stadtgärtnereien und Bauhöfe mit der Trockenheit um?

Ein wesentlicher Rückgang beim Verbrauch stellt sich in der Verbandsgemeinde Freinsheim bis jetzt noch nicht ein, berichtet John Beuttel, Betriebsleiter des Wasserwerks in Bobenheim am Berg. Auch