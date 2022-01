Was haben die Städte Neustadt, Grünstadt und Bad Dürkheim gemeinsam? Natürlich den Wein und die Freude am Feiern oder die malerische Lage am Haardtrand, aber auch viele Strukturen in Politik, Verwaltung und Justiz. Ab Montag, 10. Januar, werden auch die drei Lokalausgaben der RHEINPFALZ, die Bad Dürkheimer Zeitung, die Mittelhaardter Rundschau (Neustadt) und die Unterhaardter Rundschau (Grünstadt) enger zusammenarbeiten als bislang. Das Ziel aber bleibt: Täglich das bestmögliche Produkt mit aktuellen Nachrichten, Hintergründen, Kommentaren und Unterhaltsamem abzuliefern.

Für Sie als Leserin und Leser der Dürkheimer Zeitung wird sich ab Montag nichts oder nur wenig ändern. Die Fäden für die Berichterstattung aus der Stadt Bad Dürkheim und den Verbandsgemeinden Freinsheim und Wachenheim laufen weiter in der Mannheimer Straße in Bad Dürkheim zusammen. Gestemmt wird diese auch weiterhin von einem der kleinsten Redaktionsteams der 13 RHEINPFALZ-Lokalausgaben.

Über 3800 Abonnenten

Doch die gesamte Medienbranche steckt im Wandel: Die RHEINPFALZ, das ist längst mehr als „nur“ die gedruckte Zeitung. Jeden Artikel, bis auf wenige Kurzmeldungen, veröffentlichen wir seit einiger Zeit auf unserer Website unter www.rheinpfalz.de im Internet, sobald er Korrektur gelesen ist – also lange, bevor die gedruckte Zeitung in Ihrem Briefkasten liegt. Wir informieren in sogenannten Ticker-Meldungen über aktuelle Ereignisse. Wir betreuen als Dürkheimer Lokalredaktion unseren eigenen Facebook-Auftritt, der mittlerweile mehr als 3800 Abonnenten hat. Wir befüllen die RHEINPFALZ-App, die Abonnenten schon am Vorabend viele Inhalte des gedruckten Produkts liefert.

Schon diese kurze Auflistung zeigt, wie sehr sich das Berufsbild des Redakteurs verändert und der Arbeitsalltag verdichtet hat. Denn über allem steht immer noch das journalistische Handwerk: interessante, sauber recherchierte und gut geschriebene Berichte, Interviews, Hintergründe und Kommentare.

Blattmacher und Reporter

Um dem gewachsenen Aufgabenspektrum und der veränderten Ansprüche unserer sehr treuen Leserschaft auch weiterhin gerecht werden zu können, wird in Zusammenarbeit mit den Kolleginnen und Kollegen aus Neustadt und Grünstadt ein sogenanntes Kooperationsdesk geschaffen, das bei der Produktion für Synergieeffekte sorgen soll. An ihm gestalten vier sogenannte Blattmacher aus den drei Redaktionen gemeinsam die Seiten für die gedruckten Ausgaben. Gleichzeitig steuern die Blattmacher Inhalte auf den Internetseiten und den Social-Media-Kanälen. An diesem Kooperationsdesk werden die Redakteurinnen und Redakteure im wöchentlichen Wechsel arbeiten. Wenn sie nicht am Desk sitzen, sind sie Reporterinnen und Reporter, um auch künftig lesenswerte Inhalte – ob gedruckt oder online – zu garantieren. Kurzum: Nicht mehr jeder Kollege und jede Kollegin muss gleichzeitig alles machen.

Wegen der Pandemie startet die Zusammenarbeit am Montag zunächst virtuell. Mit dieser Arbeitsweise haben wir in den vergangenen knapp zwei Jahren reichlich Erfahrung gesammelt – und dabei unter anderem gelernt, dass auch während der Hausaufgabenbetreuung der Kinder oder am heimischen Küchentisch lesenswerte Inhalte entstehen. Und das ist, worum es letztlich geht.

Der Autor

Alexander Sperk ist seit 2018 Leiter der Lokalredaktion Bad Dürkheim. Zum Team der „Bad Dürkheimer Zeitung“ gehören außerdem Julia Plantz, Dagmar Schindler-Nickel, Dagmar Müller-Nöth, Laura Estelmann und Kathrin Thomas-Buchen sowie Ingrid Höh (Assistenz).