Nach dem Waldbrand zwischen Weißem Stein und Oppauer Haus am Montagnachmittag ist die Brandursache noch unklar. Eine Selbstentzündung kann nach Einschätzung der Feuerwehr nicht ausgeschlossen werden. Eine Wandererin hatte das Feuer der Polizei gemeldet. Etwa 50 Einsatzkräfte der Feuerwehren aus der Verbandsgemeinde Wachenheim und aus Bad Dürkheim bekämpften die Flammen bis in die Abendstunden erfolgreich. Insgesamt wurden auf einer 400 bis 500 Quadratmeter großen Fläche etwa 40 bis 50 Bäume vom Feuer beschädigt. Der Brand ereignete sich weit abseits des Wegenetzes. Das Forstamt Bad Dürkheim konnte die Höhe des Sachschadens noch nicht beziffern. Die Polizei Bad Dürkheim bittet um Hinweise unter 06322 963 0 oder per E-Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de