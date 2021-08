In Wachenheim und Bad Dürkheim sind Wahlplakate gestohlen worden. Das hat die Polizei Bad Dürkheim bestätigt. Der stellvertretende Landesvorsitzende der Partei Volt Rheinland-Pfalz, Michael Reuther, beklagt den Diebstahl von zehn Wahlplakaten seiner Partei von seinem Privatgrundstück in Wachenheim. „Ich habe den Diebstahl am nächsten Morgen sofort bei der Polizei zur Anzeige gebracht“, berichtet Reuther. Im Einzelnen wurden neun Bundestagswahlplakate und ein Großplakat, dessen Verlust Reuther besonders schmerzt, abgerissen. Dabei kam es außerdem zu kleinen Beschädigungen an einem Holzzaun, sowie einem Hoftor, so dass er auch noch Sachbeschädigung zur Anzeige gebracht hat.

Auch in Leistadt sind mehrere Wahlplakate am Ortsausgang Richtung Bad Dürkheim gestohlen worden. Betroffen war hier die Partei Die Linke. Die Polizei Bad Dürkheim ermittelt in beiden Fällen und bittet die Bevölkerung, aufmerksam zu sein. Wer etwas beobachte, solle möglichst sofort die Polizei rufen.