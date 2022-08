Ab sofort sind Tickets für die 84. Wahl der Pfälzischen Weinkönigin bei der Neustadter Tourist-Information im Verkauf. Die Veranstaltung findet am Freitag, 7. Oktober, im Saalbau statt. Kandidatin Lea Baßler aus Bad Dürkheim tritt gegen die zwei Neustadter Konkurrentinnen Sandra Eder und Lea Lechner im Wettbewerb um die Krone an. Die noch amtierende Weinkönigin Sophia Hanke und ihre Prinzessinnen Sabina Kobek und Laura Wessa moderieren den Abend. Wie in jedem Jahr dürfen die Kandidatinnen bei der Bühnenshow ihr Weinwissen und ihr Kommunikationstalent auf vielfältige Art unter Beweis stellen – auch eine Blindprobe gehört dazu, bei der auch das Publikum teilnimmt. Unterstützung bekommen die Kandidatinnen dabei in diesem Jahr von einem Stargast aus der Deutschen Weinszene. Außerdem erwartet die Besucher eine After-Show-Party mit ausgewählten Pfalzweinen an der Bar. Weitere Informationen: Kerstin Ehrich, Telefon 06321-9268-56 oder E-Mail kerstin.ehrich@neustadt.eu.