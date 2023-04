Seit Sonntag erstrahlt die Wachtenburg wieder im Scheinwerfer-Glanz. Wie Dieter Weilacher vom Förderkreis zur Erhaltung der Ruine mitteilt, schaltet sich das Licht bei bestimmten Lichtverhältnissen allabendlich wieder automatisch ein und wird um 23 Uhr wieder abgeschaltet. Infolge der bundesweiten Energiesparverordnung wurde das Wachenheimer Wahrzeichen seit September des vergangenen Jahres nicht mehr beleuchtet. Seit Samstag ist die Verordnung jedoch nicht mehr in Kraft und schon am Sonntagabend waren die 35 Scheinwerfer, die die Burg in ein romantisches Licht tauchen, wieder eingeschaltet. „Der Förderkreis hat das selbstständig entschieden. Der Bürgermeister wurde informiert und hat es befürwortet“, informiert Weilacher. Die Kosten für die Beleuchtung (2,45 Kilowattstunden pro Stunde) werden von der Stadt übernommen. Die Wachenheimer Bürger scheint die Beleuchtung zu freuen: „Wenn ich abends nach Haus fahre, sehe ich schon von Weitem die Burg. Toll“ oder „Endlich“ waren nur zwei der Kommentare, die man in den sozialen Netzwerken lesen konnte.