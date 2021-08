Das fürs vierte Augustwochenende in Wachenheim geplante Burgfest findet nicht statt. Das hat der veranstaltende Förderkreis zur Erhaltung der Ruine Wachtenburg mitgeteilt. Jedoch wollen die Mitglieder des Förderkreises an diesem Wochenende nach eigenen Angaben die Bewirtung auf der Burganlage übernehmen – von Freitag, 20. August, bis Sonntag, 22. August, jeweils ab 11 Uhr. Der sich daraus ergebende Erlös fließt in die Sanierung der Burg. Fürs nächste Jahr hofft der Förderkreis auf den Fest ohne Einschränkungen.