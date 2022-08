Am Freitag, 26. August, ist es nach der Corona-Pause endlich wieder soweit: Auf der Wachtenburg werden um 19 Uhr die Stadt- und Weinhoheiten das Burgfest eröffnen. Die Besucher auf Touren bringen soll am Freitagabend die Pfälzer Akustikband Acoustic3-4you. Am Samstag können sich die Besucher nach einer Wanderung auf die Burg bereits ab 10 Uhr stärken. Am Samstagabend tritt dann ab 19 Uhr erneut die Band Acoustic3-4you auf. Am Sonntag gibt es ab 11 Uhr einen Frühschoppen und danach Kaffee und Kuchen. Gemütlich soll der Sonntagabend dann ausklingen. Am Montagabend finden die Festtage ihren Abschluss bei einem „Funzelabend“. Ab 18 Uhr klingt hier im Lichterschein von Kerzen, Fackeln und Feuern das Burgfest aus.

Für das leibliche Wohl während der vier Burgfesttage sorgt wie stets der Förderkreis zur Erhaltung der Ruine Wachtenburg. Der Verein, der mittlerweile über 1000 Mitglieder zählt, besteht in diesem Jahr bereits seit 38 Jahren. Auch diesmal wird der Reinerlös der Veranstaltung für die weiteren Sanierungsarbeiten auf der Wachtenburg verwendet. Ein Bus-Pendel-Verkehr zur Burg ist eingerichtet. Die Busse fahren in Wachenheim halbstündlich vom Bahnhof, vom Marktplatz, vom Schwimmbad sowie vom Parkplatz am Hotel Goldbächel ab (Freitag ab 18 Uhr, Samstag ab 14 Uhr, Sonntag ab 10 Uhr und Montag ab 16 Uhr). Weitere Infos auch im Netz unter www.wachtenburg.de.