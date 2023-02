BLICKPUNKT: Der Wachenheimer Wochenmarkt erweitert sein Angebot. Ab sofort finden die Kundschaft in der Stadt auch leckere Antipasti-Spezialitäten aus dem Mittelmeerraum. Die Gaumen dürfen sich freuen.

Der Wochenmarkt der Wein- und Sektstadt, auf dem donnerstags von 7 bis 12 Uhr an der Ecke Bahnhof-/Raiffeisenstraße frische Lebensmittel feilgeboten werden, ist um einen weiteren Beschicker reicher. Am Wagen von Aleyna Gümüs erwartet die Kunden ein umfangreiches Angebot an hausgemachten mediterranen Spezialitäten. Der Speiseplan der Wachenheimer kann jetzt um Oliven, Frischkäsespezialitäten, Feta, Meeresfrüchte, Salate, Fladenbrot sowie süße Köstlichkeiten wie Baklava oder Halva und vieles mehr ergänzt werden.

Selbstverständlich kommen dabei auch Vegetarier und Veganer auf ihre Kosten, verspricht sie. „Unsere Antipasti-Feinkostspezialitäten sind überwiegend hausgemacht. Einiges, wie beispielsweise Oliven und Meeresfrüchte, importieren wir natürlich. Bei solchen Produkten kommt es dann auf das raffinierte Verfeinern in unserer Küche an“, erklärt Gümüs, die das Geschäft zusammen mit ihrem Vater Ali Gümüs betreibt.

Der Firmensitz und die Produktion befinden sich im hessischen Trebur am Rhein. „Ich denke, mit unserem Angebot können wir die Leute hier in der Gegend gut erreichen. Abends zum Wein eine kleine Antipasti-Platte ist doch bestimmt ganz lecker“, sagt Gümüs augenzwinkernd. Einer der ersten Kunden zeigte sich von der großen Auswahl beeindruckt und entschied sich letztlich für ein paar eingelegte Artischocken. Eine ältere Dame ließ sich grüne und schwarze Oliven und ein paar eingelegte Peperoni einpacken, „um damit den Abendbrottisch etwas abwechslungsreicher zu gestalten“.

Bäckerwagen gesucht

Manfred Bühler (FDP), Erster Beigeordneter Wachenheims, ist sehr froh über das zusätzliche Angebot. „Damit hat sich die Attraktivität unseres Markts gesteigert, denn die mediterranen Antipasti passen nicht nur gut als Weinbegleiter“, erklärt er. Der Beigeordnete hatte sich in den vergangenen Jahren sehr um den Markt bemüht und immer vehement für eine Erweiterung und Vergrößerung der Produktpalette eingesetzt. „Leider hat uns gegen Ende letzten Jahres der Bäcker verlassen. Aber wir bemühen uns, schnellstmöglich einen Ersatz zu finden“, erklärt Bühler. Für potentielle Bewerber sei er immer ansprechbar. Für ihn sei das vorhandene Marktangebot mit Fisch, Geflügel, Käse, Honig und nun den mediterranen Spezialitäten sehr ausgewogen und für Wachenheim äußerst anziehend. „Wenn wir bis zum 40-jährigen Bestehen des Markts im Sommer, das wir gebührend feiern wollen, wieder einen Brotwagen am Start haben, bin ich sehr zufrieden“, sagt Manfred Bühler.