Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Investitionen in allen Bereichen trotz Corona – das hat die Stadt Wachenheim in diesem Jahr vor, sagt Bürgermeister Torsten Bechtel (CDU). Spurlos geht die Pandemie aber an dem Ort nicht vorbei. Der Haushalt wird fürs Jahr wohl mit einem Defizit abschließen.

ahre 2021 und 2022 nicht im Stadtrat beraten worden. Aber es zeichne sich ab, dass im Ergebnishaushalt ein Defizit von knapp 400.000 Euro stehen wird, so Bürgermeister Torsten Bechtel (CDU).