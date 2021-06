Endlich gibt es wieder Konzerte in der Reihe Wachenheimer Serenade: Die Pianistin Asli Kilic und der Klarinettist Sebastian Lastein, künstlerischer Leiter der Serenade (Foto), spielen Werke von Saint-Saëns, Tschaikowski, Rossini, Bach, Paganini und Ravel – ein sehr vielfältiges Programm. Sie treten am Dienstag, 6. Juli, im Hof der Sektkellerei Wachenheim auf.

Wer nun Appetit auf Klassik live bekommen hat, wird gleich wieder enttäuscht. Das Konzert ist bereits ausverkauft. Nur hundert Karten durfte der Veranstalter verteilen.

Auch wenn alle Besucher genesen, geimpft oder tagesaktuell getestet sind und die Veranstaltung im Freien stattfindet, müssen große Abstände eingehalten werden. Die Sitzplätze sind zu diesem Zweck nummeriert. Ein Mund-Nasenschutz ist Pflicht. Es gibt aber zwei Erleichterungen: Am Platz darf man ihn abnehmen und es gibt eine Getränkepause.

Weitere Konzerte sind nach Auskunft des Vorsitzenden des Freundeskreises Wachenheimer Serenade, Eckhard Hilgemann, geplant, aber noch nicht festgelegt. „Wir fahren auf Sicht“, erklärt er. „Im August wollen wir einen italienischen Abend veranstalten, auch Konzerte im September und Oktober sind vorgesehen.“ Genaueres könne man aber nur kurzfristig bekanntgeben. Fest steht jetzt schon, dass es im August mehr Plätze geben wird als beim Konzert am 6. Juli.

Wer für sein Glück versuchen will, um eventuell zurückgegebene Karten zu kaufen, wende sich an die Touristinfo in Wachenheim. Telefon 06322 9580 801 oder E-Mail: touristinfo@vg-wachenheim.de.