Fünf Monate mussten die Wachenheimer Zuschauer warten, bis wieder in einem Pflichtspiel der Ball über den Rasen rollte. Am Sonntagnachmittag bekamen sie dafür beim Kreispokalspiel zwischen TuS Wachenheim und der SG Mußbach das volle Programm geboten. Am Ende half es den Gastgebern nicht, dass sie lange verdient mit 1:0 führten, denn die Gäste setzten sich mit 6:5 nach Elfmeterschießen durch.

Die erste Chance der packenden Begegnung hatte der Mußbacher Jonas Krasemann, aber sein Schuss wurde von Simon Schubert abgewehrt, der den Ball für seinen bereits geschlagenen