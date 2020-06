Die Wachenheimer Band Fresh Water bot am Samstag im Badehaisel in Wachenheim einen gelungenen Auftakt in die Open-Air-Konzertsaison am Burgtalweiher. Regen sorgte für eine einstündige Unterbrechung.

Es waren schon fast ungewohnte Klänge, die am Samstagabend aus dem Burgtal kommend in Richtung Wachenheim zu vernehmen waren: Live-Musik vom Feinsten der Marke Fresh Water.

„Wir freuen uns, dass es endlich wieder losgeht“, sagte Burkhard Ort aus Wachenheim, der als Gitarrist der „Beat 4 Ever“ auch schon mehrfach im Badehaisel aufgetreten ist. Ehefrau Evelin ergänzte, dass sie das erste Livekonzert nach langer Zeit genießen werde. Der „Hunger nach Livemusik“ sei sehr groß, sagte der Wachenheimer Jürgen Müller. Freundin Bille Fischer, die als Stammgast schon viele tolle Konzerte im Badehaisel erlebt hat, bedankte sich bei Wirt Klaus Mayer, dass er das Konzerterlebnis möglich gemacht und für einen geschmackvollen äußeren Rahmen auf der Terrasse vor dem Weiher gesorgt hatte. Andreas Repp freute sich auf einen schönen Abend mit guter Band und toller Location. „Die Sofazeiten sind jetzt vorbei und wenn das heute gut klappt, hat es bestimmt Signalfunktion für weitere Veranstaltungen“, sagte der Wachenheimer. Sandra Klink, Ehefrau des Fresh Water Saxofonisten Volker Klink ist mit einer ganzen „Fanbase“, bestehend aus den jüngsten Zuhörern Pia, Muriel, Mauritz sowie Charlotte, gekommen. „Wir sind bei den Konzerten eigentlich immer dabei, aber heute ist es nach so langer Zeit schon etwas ganz Besonderes“ erklärte die Wachenheimerin. Sie ergänzte augenzwinkernd, dass die Musiker schon ganz schön nervös seien, da sie in den vergangenen Wochen wenig Gelegenheit zum gemeinsamen Üben hatten.

Eigenkompositionen und Coversongs

Die Band sorgte gleich zu Beginn für gute Stimmung und konnte mit einer Mischung aus eigenen Liedern und Coversongs, wie beispielsweise „Just a Gigolo“ in der Version von David Lee Roth oder „50 Ways To Leave Your Lover“ von Paul Simon, überzeugen.

Als nach 20 Minuten ein kräftiger Regenschauer über das Gelände zog und ein Abbruch des Konzerts zu befürchten war, wurden die Instrumente durch eilig herbeigeholte Planen und Pavillons geschützt. Nach einer etwa einstündigen Unterbrechung konnte es dann weitergehen. „Trotz aller Widrigkeiten herrschte eine tolle, entspannte Stimmung, die Leute waren gut drauf“, freute sich Bandmitglied Günther Deeters. Vielen Gästen habe es sicher in den Beinen gejuckt, ein Tänzchen vor der Bühne zu wagen. Die Zuhörer waren aber alle sehr diszipliniert und sind sitzengeblieben.

120 Besucher waren zufrieden

Auch Klaus Mayer vom „Badehaisel“ war sehr zufrieden und sprach nach dem Konzert von einer „gelungenen Generalprobe“. „Alle haben sich an die geltenden Verhaltensvorschriften gehalten, so dass einer Fortführung der Open-Air-Saison im Badehaisel eigentlich nichts im Wege stehen dürfte“.

Dieser Meinung waren auch die etwa 120 Gäste, die sich nach einer Zugabe mit dem Song von „Pocahontas“ gegen 23 Uhr zufrieden auf den Heimweg machten.