Am Samstag soll sich um 10 Uhr vor der Dienststelle der Dürkheimer Polizeiinspektion ein Verkehrsunfall ereignet haben. Laut einer Zeugin soll eine größere Gruppe von Radfahrern auf der Weinstraße Süd in Richtung Wachenheim unterwegs gewesen sein, berichten die Beamten. Ein roter Golf sei von der Friedelsheimer Straße nach links in die Weinstraße Süd Richtung Wachenheim abgebogen. Dabei sei er einer Fahrradfahrerin so nahegekommen, dass diese gestürzt sei. Anschließend hätten sich sowohl der Golf als auch die Radfahrerin von der Unfallstelle entfernt. Die Polizei bittet um Hinweise unter Telefon 06322 963-0 oder per E-Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de.