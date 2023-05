Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Der TuS Wachenheim, der lange eine gute Rolle in der Fußball-B-Klasse Rhein-Mittelhaardt West spielte, 2018 Aufstiegsspiele bestritt, muss in der kommenden Saison wohl kleinere Brötchen backen. Trainer Michael Acker will erst einmal „Punkte gegen den Abstieg sammeln“.

Michael Acker ist ein Mann mit trockenem Humor, gewürzt mit einer Prise Sarkasmus und einem Schuss Ironie. Einer, der nie um einen Spaß oder ein Bonmot verlegen ist. Doch zuletzt war der