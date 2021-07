Am Freitag hat die Polizei zwei Geschwindigkeitskontrollen in Freinsheim und Wachenheim vorgenommen. Von 10.30 bis 10.50 Uhr konnte sie im Römerweg in Wachenheim keine Verstöße feststellen, alle Fahrzeugführer verhielten sich vorschriftsmäßig. In der Dackenheimer Straße in Freinsheim – im Bereich der Kita – hielten sich zwischen 11.10 und 12.15 Uhr acht Autofahrer nicht an die Vorschriften. Sechs davon waren schneller als mit den erlaubten 30 Kilometern in der Stunde unterwegs, der schlimmste Raser mit 52 . Zwei weitere Fahrer hatten den Sicherheitsgurt nicht ordnungsgemäß angelegt. Gegen sie alle leiteten die Beamten Ordnungswidrigkeitenverfahren ein. Bei weiteren Kontrollen in der Nacht auf Samstag, bei denen Alkoholkonsum im Fokus lag, fiel keiner der Verkehrsteilnehmer negativ auf.