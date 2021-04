Michael Reuther aus Wachenheim ist neuer stellvertretender Landesvorsitzenden der paneuropäischen Partei Volt. Er wurde auf einem außerordentlichen Online-Landesparteitag am 10. April gewählt. Das Ergebnis der obligatorischen Bestätigung per Briefwahl bescheinigte Reuther nun eine Zustimmung von über 97 Prozent. Reuther ist seit Sommer 2018 als eines der ersten Mitglieder in der Region für Volt aktiv. „Ich bin dankbar für die große Zustimmung und die Rückendeckung der Mitglieder. Jetzt geht es voller Motivation an die Herausforderung Bundestagswahl 2021 – hier wollen wir mit Volt Akzente in der deutschen Europapolitik setzen“, wird er in einer Mitteilung der Partei zitiert. rhp