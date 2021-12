Gegen 17.50 Uhr hat sich am Montag nach Polizeiangaben ein junger Motorradfahrer aus dem Kreis Bad Dürkheim bei einem Verkehrsunfall in der Weinstraße in Wachenheim verletzt. Der Grund: Der 18-Jährige, der mit seiner BMW-Maschine in Fahrtrichtung Bad Dürkheim unterwegs war, erkannte zu spät, dass in Höhe der Tankstelle ein vorausfahrender Autofahrer bremste, um nach links in die Straße „Am Königswingert“ abzubiegen. Da er nicht rechtzeitig abbremsen konnte, versuchte der Motorradfahrer rechts an dem Wagen vorbeizufahren. Das gelang ihm jedoch nicht. Er berührte den Pkw mit seiner linken Front, stürzte und verletzte sich an der Schulter. Der Gesamtschaden beläuft sich auf etwa 1000 Euro.