Die Polizei hat bei zwei Verkehrskontrollen in Wachenheim am Montag ausschließlich vorbildliche Fahrer angetroffen. Laut der Beamten waren vorliegende Bürgerbeschwerden Hintergrund der Kontrollen. Trotz eines hohen Verkehrsaufkommens sei an beiden Kontrollstellen, der Raiffeisenstraße und der Waldstraße keine Verstöße festgestellt werden und die mitgeführten Fahrzeuge wiesen keine Besonderheiten auf.