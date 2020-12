Starken Rauch in einem Wingert in Wachenheim haben aufmerksame Zeugen am Montag gegen 13 Uhr gemeldet. Bei der Überprüfung vor Ort stellte sich nach Angaben der Polizei heraus, dass dort ein Winzer Rebstöcke verbrannte. Eine amtliche Genehmigung konnte er vorlegen. „Es bestand zu keiner Zeit eine Gefahr durch das Feuer“, erklären die Beamten.