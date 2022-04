Mehrere Verkehrssünder hat die Polizei am Donnerstag bei Kontrollen im Landkreis Bad Dürkheim erwischt. Zunächst überwachten die Beamten von 11.10 bis 12.20 Uhr das Durchfahrtsverbot im Wirtschaftsweg in Verlängerung der Straße „Im Kaisergarten“ in Friedelsheim. Dabei ertappten sie vier Fahrer, die das Verbot missachteten, und bemerkten sechs weitere Autos, die ebenfalls in den Wirtschaftsweg einbogen, bei Anblick der Polizisten aber rasch wendeten, bevor sie kontrolliert werden konnten. Von 13.30 bis 14.20 Uhr überwachte die Beamten die Geschwindigkeit an der Altenbach in Wachenheim. In dieser Zeit hielten sich alle 17 gemessenen Verkehrsteilnehmer an das Tempo-30-Limit. Anders sah es zwischen 14.30 und 15.35 Uhr in der Hauptstraße in Herxheim am Berg aus, wo ebenfalls maximal 30 Stundenkilometer erlaubt sind: Von 36 Autofahrern, die die Messstelle passierten, waren sechs zu schnell unterwegs, der schlimmste Raser mit 48 „Sachen“.