Erst die kleine, dann möglicherweise die große Lösung. So will die Verbandsgemeinde Wachenheim das Problem der Raumlüftung in Grundschulen lösen. Dazu möchte sie 40 mobile Luftfilter anschaffen. Zusammen mit dem Engagement der Fördervereine soll es dann möglich sein, jeden Klassenraum der Verbandsgemeinde mit zwei dieser Geräte auszustatten. Diese „kleine Lösung“ kostet die Verbandsgemeinde rund 8000 Euro, 40 Geräte zu je 200 Euro. Die mobilen Geräte haben laut Bürgermeister Torsten Bechtel (CDU) den Vorteil, dass sie direkt nach den Sommerferien zum Einsatz kommen könnten.

Eine große Lösung mit stationären Geräten werde länger dauern und könne möglicherweise erst im kommenden Jahr umgesetzt werden, so Bechtel. Der Rat einigte sich am Montag darauf, einen Planer einzuschalten. Dieser solle eine Kostenschätzung abgeben. Eine erste Schätzung der Verwaltung kam auf 25.000 Euro pro Standort, allerdings werden diese Kosten zu 80 Prozent vom Bund gefördert.