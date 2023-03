Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Mit der Einrichtung von drei zusätzlichen Schnelltestzentren in Ellerstadt, Friedelsheim und Wachenheim erweitert die Verbandsgemeinde Wachenheim ihre Schnelltestkapazitäten. Damit soll die zu erwartende erhöhte Nachfrage bedient werden.

Ein Schnelltestzentrum mit drei Abstrichstellen soll in der Schwabenbachhalle in Friedelsheim eingerichtet werden. Ein weiteres soll auf dem Rathausplatz in Wachenheim in den dortigen Garagen entstehen.