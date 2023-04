Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Die Bewerber für das Bürgermeisteramt in der Verbandsgemeinde Wachenheim befinden sich im Endspurt. Am Sonntag hat Amtsinhaber Torsten Bechtel (CDU) in Friedelsheim zum Neujahrsumtrunk geladen.

Am Friedelsheimer Waschhaus wirbt der amtierende VG-Bürgermeister um Stimmen für eine weitere Amtszeit und kann sich dabei prominenter Unterstützung durch den Bundestagsabgeordneten Johannes