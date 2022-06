Vermutlich in der Nacht von Samstag auf Sonntag haben bisher Unbekannte fest installierte Verkehrs- und Hinweisschilder beschädigt und umgestoßen. Außerdem wurden flexibel aufgestellte Warnhinweise verschoben beziehungsweise versteckt.

Laut Wachenheimer Bauhof hätten Bürger am Sonntagvormittag am Mehrgenerationen-Spielplatz an der Schwimmbadwiese zwei umgeknickte Hinweisschilder bemerkt. In der Langgasse sei ein Verkehrsschild aus der Verankerung gerissen worden. Außerdem seien mobile Hinweisschilder in der Weinstraße verschoben oder versteckt worden.

Stadt erstattet Anzeige

Mitarbeiter des Bauhofs haben sie gefunden und an den ursprünglichen Standorten wieder aufgestellt. Die Schilder auf dem Spielplatz hätten mit neuen Stangen wieder aufgerichtet werden können. Für das Schild in der Langgasse müsse eine Verankerung, die in den Boden eingelassen werde, bestellt werden. Wie Bürgermeister Torsten Bechtel (CDU) mitteilt, wolle die Stadt bei der Polizei Anzeige erstatten, obwohl die Erfolgsaussichten „als sehr gering“ eingeschätzt würden.