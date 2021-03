Unter dem Einfluss von Drogen stand ein 21-Jähriger, der am Sonntag gegen 18 Uhr in der Friedelsheimer Straße in Wachenheim in eine Verkehrskontrolle geriet. Laut Polizeibericht zeigte er drogentypische Ausfallerscheinungen. Ein Drogenvortest reagierte positiv auf Cannabis und Amphetamin.

Führerschein weg

Dem Mann wurde eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein wurde sichergestellt. Gegen ihn wird nun wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz und wegen Fahrens unter Drogeneinwirkung ermittelt.