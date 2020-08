Die Feuerwehr Wachenheim musste in der Gemeinde am Samstagabend zu einem Brand in einem Vorgarten an der Altenbach ausrücken. Ein Mann hatte laut der Feuerwehr versucht, mit einem Flammenwerfer Unkraut zu vernichten – und entzündete eine Pinie und eine Hecke. Die Ehefrau hatte den Brand aber noch vor dem Eintreffen der Wehr mit einem eigenen Klein-Feuerlöscher gestoppt.