Das 43. Weinfest an der Römerkelter lockt vom 26. bis 29. Juni wieder auf das Gelände des Römischen Weinguts Weilberg in Ungstein. Veranstaltet wird das Weinfest von Ungsteiner Vereinen, die damit an die Weinbautradition der Römer am Weilberg anknüpfen.

Es soll laut Info der Veranstalter ein Fest für die ganze Familie werden im historischen Ambiente zwischen Reben und antiken Mauern werden. Angeboten werden Sekte und Weine vom Weilberg sowie die Weilbergselektion der Ungsteiner Winzer. Dazu gibt es täglich pfälzische Spezialitäten. Am Sonntagnachmittag bietet die Liedertafel Ungstein Kaffee und Kuchen an. Ein besonderer Programmpunkt ist ein Gottesdienst im Herrenhaus am Samstag, 27. Juni, um 17 Uhr.

Getragen wird das Fest unter anderem von Bauern- und Winzerschaft, Turnverein, Trachtengruppe, Ungstein 21 und Liedertafel sowie zahlreichen Ehrenamtlichen. Ziel ist nach Angaben der Veranstalter die Erhaltung und Weiterentwicklung des Freilichtmuseums „Römisches Weingut Weilberg“.

Geöffnet ist das Weinfest freitags ab 15 Uhr, samstags ab 11 Uhr, sonntags ab 10 Uhr und montags ab 18 Uhr.