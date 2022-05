Zwei stark beschädigte Autos und ein lädiertes Verkehrsschild – das ist die Bilanz eines Unfalls auf der L516 zwischen Wachenheim und Bad Dürkheim am Montagnachmittag. Ein vorsorglich gerufener Rettungshubschrauber kam nicht zum Einsatz: Niemand wurde verletzt. Zum Unfall kam es, weil gegen 16.30 Uhr ein Opelfahrer vom Parkplatz am Weinstraßenfenster in Richtung Bad Dürkheim abbiegen wollte. Dabei muss er einen Golf übersehen haben. Der VW-Fahrer konnte die Kollision nicht mehr verhindern, kam von der Fahrbahn ab, der Wagen riss ein Verkehrsschild aus der Verankerung und kam im Graben zum Stehen. Laut Florian Schwarz, stellvertretender VG-Wehrleiter, ist an beiden Autos wohl ein wirtschaftlicher Totalschaden entstanden. Die Wehr war mit 16 Kräften und drei Fahrzeugen vor Ort, außerdem waren Rettungsdienst und Polizei im Einsatz. Zwischen Wachenheim und Bad Dürkheim kam es zu Verkehrsbehinderungen. Wegen des Schildes wurde der Landesbetrieb Mobilität informiert.