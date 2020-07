Mit einem gefährlichen Überholmanöver hat ein Autofahrer laut Polizei am Samstag kurz vor 12 Uhr in der Weinstraße, an der Ecke Im Königswingert einen Verkehrsunfall verursacht. Dabei stieß er mit dem VW einer Autofahrerin zusammen, anschließend flüchtete er. Die Wachenheimer Feuerwehr war mit drei Fahrzeugen und 17 Rettungskräften zweieinhalb Stunden im Einsatz und kümmerte sich um die ausgelaufenen Betriebsstoffe. Die VW-Fahrerin erlitt einen leichten Schock, blieb sonst aber unversehrt. Den Unfallflüchtigen habe die Polizei später ausfindig gemacht, berichtet die Feuerwehr. Die Polizei wiederum bestätigt nur, dass gegen jemanden ermittelt werde. Den Gesamtschaden schätzen die Beamten auf 10.000 Euro.