Offenbar wegen eines Missverständnisses geriet eine Autofahrerin aus Wachenheim am Donnerstag gegen 14.45 Uhr auf der K 7 in Richtung Seebach in die Leitplanke: Sie war laut Polizeibericht mit ihrem VW von der B 271 Abfahrt „Seebach/Wachenheim“ auf den Einfädelungsstreifen K 7 abgebogen. Nachdem sie den Blinker gesetzt hatte, zeigte ein Fiat Panda hinter ihr die Lichthupe, was von der Fahrerin so interpretiert wurde, dass er ihr das Einfahren ermöglichen wollte. Als die Autofahrerin den Einfädelungsstreifen verließ, beschleunigte der Fiat-Fahrer jedoch, so dass ihr das Auffahren auf die K 7 nicht möglich war. Stattdessen musste sie ihren Wagen stark abbremsen und geriet dadurch leicht gegen die Leitplanke.

Ermittlungen wegen Unfallflucht

Da der Fahrer des Fiat sich unerlaubt vom Unfallort entfernt hat, ermittelt die Polizei nun wegen Unfallflucht und sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Polizei Bad Dürkheim unter Telefon 063229630 oder der E-Mail: pibadduerkheim@polizei.rlp.de.