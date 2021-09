Am Samstag um 12 Uhr ist es laut Polizei in der Weinstraße in Wachenheim zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Auto und einer Fahrradfahrerin gekommen. Demnach war ein 61-Jähriger mit seinem VW von Bad Dürkheim kommend unterwegs in Richtung Ortsmitte, die 70-jährige Radfahrerin fuhr auf dem Gehweg in entgegengesetzter Richtung. Als der Dürkheimer Autofahrer in Höhe der Hausnummer 90 auf einen Parkplatz abbog, übersah er die Wachenheimerin auf ihrem Fahrrad. Es kam zum Anstoß, die Frau stürzte und verletzte sich leicht. Sie wurde zur Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht.