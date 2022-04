Ein 18-jähriger Radfahrer ist laut Polizei am Mittwoch gegen 7 Uhr bei einem Unfall in der Burgstraße in Wachenheim verletzt worden.

Vorfahrt missachtet

Ein 43-Jähriger war mit seinem Rover Defender in Richtung Am Hauenstein unterwegs. An der Kreuzung mit der Schlossgasse nahm er dem von rechts kommenden Radfahrer die Vorfahrt. Bei dem Zusammenstoß wurde der junge Mann leicht verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. Das Fahrrad ist nicht mehr zu gebrauchen, der entstandene Sachschaden wird auf 100 Euro geschätzt.