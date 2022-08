Ein unbekannter Mann hat am Samstag gegen 1.30 Uhr in Wachenheim zwei junge Männer verfolgt und verletzt. Der Unbekannte war den 23 und 24 Jahre alten Männern nachgelaufen und hatte sie mit einer etwa einen Meter langen Kunststoffstange mehrfach geschlagen. Dann soll er sie bis zur Ampel an der Weinstraße verfolgt haben, um dann umzukehren. Die Männer verletzten sich an Kopf und Hand, die Wunden mussten aber nicht behandelt werden. Warum der Täter auf die Männer einschlug, ist nicht bekannt. Die Polizei ermittelt nun wegen gefährlicher Körperverletzung.

Der Gesuchte soll in seinen Zwanzigern, etwa 1,70 bis 1,75 Meter groß und von schlank-muskulöser Statur sein. Laut Polizei wurde er von den Zeugen als südländisch aussehend mit schwarzen kurzen Haaren beschrieben. Er trug einen Vollbart, Tätowierungen waren keine sichtbar. Bekleidet war er mit einer kurzen roten Hose, der Oberkörper war unbekleidet. Die Polizei Bad Dürkheim bittet um Hinweise unter Telefon 06322 9630.