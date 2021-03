Einen VW Caddy hat ein Unbekannter am Dienstag gegen 14 Uhr auf einem Parkplatz in der Weinstraße in Wachenheim beschädigt, teilt die Polizei mit. Sie vermutet, dass dies beim Aus- oder Einparken passierte. Anschließend sei der Unfallverursacher geflüchtet, ohne sich um den angerichteten Schaden in Höhe von 800 Euro zu kümmern. Bei der Spurensuche stellten die Beamten frische weiße Lackspuren fest. Sie bitten um Hinweise unter Telefon 06322 9630 oder per E-Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de.