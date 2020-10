Am Sonntag gegen 14 Uhr hat ein Zeuge der Polizei eine Gruppe von sieben Personen gemeldet, die in Wachenheim auf der Wachtenburg die andere Gäste anpöbeln und sich weigern würde, eine Mund-Nasen-Schutzmaske zu tragen. Die Personengruppe bestehend aus vier Männern und drei Frauen hätte danach die Burg in Richtung Schlossgasse verlassen. Sie hätten teilweise Jogginghosen getragen und sich in russischer Sprache unterhalten. Die Polizei konnte die Verdächtigen in der Umgebung der Burg nicht mehr feststellen und bittet um Hinweise unter Telefon 06322 9630 oder per E-Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de.