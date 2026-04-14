Der Abfallwirtschaftsbetrieb des Landkreises Bad Dürkheim (AWB) bietet eine kostenlose Umtauschaktion für alte Glühbirnen an. Wie der Kreis mitteilt, können Bürger von Mitte April bis Mitte Juni im wöchentlichen Wechsel auf den vier Wertstoffhöfen des AWB ihre herkömmlichen Glühbirnen abgeben und als Ersatz kostenlos energiesparende LED-Leuchtmittel mit nach Hause nehmen.

Beginnend am 20. April finden nacheinander an den Wertstoffhöfen in Friedelsheim, Haßloch, Esthal und Grünstadt Umtauschaktionen statt. Danach geht es noch einmal von vorne los in Friedelsheim. Der Tausch ist immer nur zu den regulären Öffnungszeiten der Wertstoffhöfe möglich – in Esthal also nur mittwochs und samstags möglich ist. In Friedelsheim gastiert die Aktion von 20. bis 25. April und von 18. bis 23. Mai, in Haßloch von 27. April bis 2. Mai und von 25. bis 30. Mai, in Esthal von 4. bis 9. Mai und von 1. bis 6. Juni und in Grünstadt von 11. bis 16. Mai und 8. bis 13. Juni.

„Geplant ist ein Eins-zu-eins-Austausch. Das bedeutet, man bringt eine Lampe und bekommt dafür eine LED“, erklärt AWB-Werkleiter Klaus Pabst. Es geht um haushaltsübliche Mengen. Wenn jemand mit zehn Lampen kommt, ist das kein Problem. Wer aber gleich einen ganzen Sack voll anschleppt, wird leer ausgehen.

Rund 80.000 Euro sind für die LED-Umtauschaktion eingeplant. Gefördert wird die Tauschaktion durch Mittel aus dem kommunalen Investitionsprogramm Klimaschutz und Innovation (Kipki).

Info

Öffnungszeiten der Wertstoffhöfe und andere Informationen: awb.kreis-bad-duerkheim.de