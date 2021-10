Für etwa eine Stunde ist die Kaiserslauterer Straße im Dürkheimer Stadtteil Hardenburg am Donnerstagmorgen für den Verkehr gesperrt worden. Grund war nach Angaben der freiwilligen Feuerwehr eine große, 60 Zentimeter dicke Eiche, die auf zwei andere Bäume gestürzt war und gefährlich über der Fahrbahn hing. Die zufällig gerade vorbeikommenden Mitarbeiter eines Forstunternehmens, das für das Stadt arbeitet, hätten sofort ihre Hilfe angeboten und Spezialmaschinen ihrer Firma geholt, um die Situation zu entschärfen. „Sie haben die Eiche in den Wald gezogen und dort fachgerecht zerlegt. Das haben sie wirklich toll gemacht. Wir haben anschließend mit dem Steiger Äste der Eiche entfernt, die noch in den Zweigen der beiden anderen Bäume hingen“, berichtet die Feuerwehr. In Folge des Sturms Ignatz seien mehrere Bäume im Stadtgebiet umgestürzt. Wo Gefahr im Verzug war, hätten die Wehrleute diese seit dem ersten Alarm um 6.30 Uhr im Dauereinsatz beseitigt. Gegen Mittag habe sich die Lage schließlich allmählich beruhigt.