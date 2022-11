Die Pfadfinder haben mit der protestantischen Kirchengemeinde, 26. November, 12 bis 17 Uhr, im Pfarrhof in der Burgstraße in Wachenheim eine Sammelaktion für die Ukraine organisiert.

Dabei geht es vor allem um Winterkleidung, Decken, Schlafsäcke und Heizgeräte. Es können aber auch Dinge wie Powerbanks, Medikamente, medizinisches Verbrauchsmaterial, Haushaltschemikalien, Tablets, Laptops oder Mobiltelefone vorbeigebracht werden. Pfarrerin Julia Heller erinnert daran, dass auch haltbare Lebensmittel und Hygieneartikel dringend benötigt werden.

Laut Pfadfinder-Stammesleiterin Sofie Hrubasik werden die Hilfsgüter und Sachspenden zunächst in die befreundete Kirchengemeinde nach Lachen-Speyerdorf gebracht. „Wir haben einen Sprinter und können auch mehrfach fahren“, berichtet Hrubasik. Anfang Dezember geht der Transport weiter an die ungarisch-ukrainische Grenze, um von dort in die Westukraine weitergeleitet zu werden, wo die Hilfsgüter dann verteilt werden sollen. Mit Geldspenden wolle man vor Ort, beziehungsweise durch ungarische Helfer, dringend benötigte Grundnahrungsmittel kaufen.

NOCH FRAGEN?

Spendenkonto: Sparkasse Rhein-Haardt, Empfänger: Prot. Verwaltungsamt für Lachen-Speyerdorf, IBAN: DE08 5465 1240 1000 4249 01, Verwendungszweck: Ukrainehilfe Lachen