In einem Nachholspiel der Fußball-B-Klasse Rhein-Mittelhaardt Nord hat sich der TuS Wachenheim in einer spektakulären Partie trotz klarer Pausenführung bei der TSG Deidesheim am Ende mit einem 4:4 (3:0) begnügen müssen.

Die Gäste waren sofort im Spiel. Nach einem Steilpass von Felix Gabel nutzte TuS-Kapitän Patrick Stephan eine Uneinigkeit in Deidesheims Deckung und erzielte das Führungstor (1.).