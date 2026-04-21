Nach einer Renovierung kann die Gaststätte des TuS Friedelsheim Ende April wieder öffnen. Das berichtete der Vorsitzende Günter Münch bei der Jahreshauptversammlung.

Die Arbeiten hatten 2024 mit dem Weggang des bisherigen Wirtes begonnen und die Gaststätte war seitdem geschlossen. Der Gastraum, das Nebenzimmer und die Kegelbahn bekamen einen neuen Boden, die Wände wurden neu gestrichen, Terrasse und Überdachung wurden mit dem Dampfstrahler gereinigt. Günter Münch bedankte sich bei den ehrenamtlichen Helfern bei dieser Aktion. Erfreulich spendenbereit hätten sich Freunde und Gönner des TuS gezeigt, sagte der Vorsitzende. Rund 9000 Euro konnte Kassenwartin Luisa Guttenberger verbuchen.

Der erste Versuch mit einem neuen Pächter schien zunächst vielversprechend. Vereinbart war, dass der gebürtige Friedelsheimer im September 2024 in die dazugehörige Wohnung einzieht und die Gaststätte Anfang März 2025 eröffnet. Doch er zog gar nicht erst ein und kündigte den Vertrag, so dass der Verein weiter Leerstand hatte. Anfang Januar 2026 sollte ein neuer Wirt einziehen, die Einladungen waren schon verteilt, da kam am Heiligabend die Nachricht, dass er die Gaststätte aus persönlichen Gründen nicht übernehmen könne.

Neue Pächter mit Erfahrung

Im dritten Anlauf klappte es dann: Am 30. April ist Eröffnung. Die neuen Pächter heißen Priyanka Simon und Zaheer Ahmed, sie haben in Monsheim ebenfalls eine Vereinsgaststätte betrieben. Der Verein habe mit bestem Wissen und Gewissen versucht, einen Pächter zu finden, die Sache sei nicht ganz so einfach wie in manchen Facebook-Kommentaren dargestellt, kritisierte der Vorsitzende.

Die Entscheidung, die Fußballmannschaft vom Spielbetrieb abzumelden, sei nicht leichtgefallen, so Münch. Am Ende habe man aber keine andere Möglichkeit gesehen.

Ehrungen

40 Jahre Vereinszugehörigkeit: Irmgard und Josef Baus, Marliese und Theo Bergtholdt; 25 Jahre: Florian Runge, Kornelius Knöringer, Margit Jacobi, Silvia, Klaus und Lara Hümke, Christine Fingerle.