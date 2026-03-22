Der neue gewählte Vorstand des TV Gönnheim hat einige Herausforderungen zu bewältigen. So drücken den Verein die hohen Betriebskosten seiner Halle.

Die Führung des TV „Frohsinn“ Gönnheim hat sich in einer gut besuchten Mitgliederversammlung neu aufgestellt. Sven Hafner heißt der Neue an der Spitze. Die bisherige Vorsitzende Christine Kirsch, die zehn Jahre lang dieses Amt innehatte, stand nicht mehr zur Verfügung.

In den 18 Abteilungen des Vereins bewegen sich Menschen jeden Alters. Neu hinzugekommen ist Hobby Horsing. Die Sonnenberghalle, die im Besitz der Gemeinde ist, hat jetzt einen eigenen Defibrillator. Der Kauf wurde durch den Sportbund gefördert, erklärte Christine Kirsch. Bei einer Aufräumaktion unter dem Dach der vereinseigenen TV-Halle wurden 3,6 Tonnen Müll entsorgt, alles Dinge die sich im Lauf vieler Jahre dort angesammelt hatten. Die Instrumente des aufgelösten Spielmannszuges wurden verkauft oder verschenkt. Die TV-Festhalle verursacht laut Kirsch eine hohen finanziellen wie zeitlichen Aufwand. Zuschüsse für eine Sanierung kann der Verein nicht in Anspruch nehmen, weil hier kein Sportbetrieb mehr stattfindet. Die Gönnheimer Liste unterstützte den TV mit 2750 Euro Spendengeld, dafür wurde unter anderem ein Tischtennis-Roboter angeschafft.

Kassenwart Stefan Regenberg unterlegte die „unheimlich hohen Betriebskosten“ der TV-Halle mit Zahlen, man wisse nicht wo man noch sparen könne. Unter anderem müssen das Dach und die Mietwohnung saniert werden. Repariert werden müssen die Beregnungsanlage und das Flutlicht auf dem Sportplatz.

Zum ersten Mal schuldenfrei

Eine erfreuliche Nachricht gab es dennoch: Zum ersten Mal seit 40 Jahren ist der Turnverein schuldenfrei. Die Versammlung stimmte dem Vorschlag des Kassenwartes einstimmig zu, künftig jedes Jahr zehn Prozent des erwirtschafteten Überschusses einer freien Rücklage zuzuführen.

„Du bist die erste Frau, die es zur Vorsitzenden geschafft hat. Ich bin stolz auf dich“, verabschiedete Angela Pitz ihre Tochter Christine – sie engagierte sich insgesamt 30 Jahre in der Vorstandschaft. Ihr verstorbener Vater Heinrich Pitz war Ehrenvorsitzender des Vereins, ihr Bruder Andreas kandidierte nicht mehr als Schriftführer.

Auf das neue Vorstandsteam würden einige Herausforderungen warten, trotzdem schaue er optimistisch in die Zukunft, sagte Hafner nach der Wahl. Er habe ein Team um sich, mit dem er als Vereinsvize bereits gute Erfahrungen gesammelt habe.

Der Vorstand

Vorsitzender: Sven Hafner, Stellvertreter: Karsten Bieber, Heike Schultze, Kassenwart: Stefan Regenberg, Schriftführerin: Annette Zeinert, Beisitzer: Andreas Kelemen, Rainer Linnhoff, Marco Ruge, Helmut Meinhardt.

Ehrungen

Für 80 Jahre Vereinstreue: Sigrid Heim, Kurt Wennagel, Hansjörg Sorg, Adolf Knauff, Elsa Knauff, Hannelore Meinhardt. 60 Jahre: Rudolf Nann, Stefan Nann, Wolfgang Dyck. 50 Jahre: Henning Knauff, Christine Kirsch. 25 Jahre: Petra Meinhardt, Holger Schön, Richard Eberle.