Von der Polizei wurden die Feuerwehren der Verbandsgemeinde Wachenheim am Donnerstag gegen 11.15 Uhr alamiert. Der Verdacht der Beamten: Aus einem Transporter in der Bahnhofstraße strömt Gas aus. An der Einsatzstelle stellten die Wehrleute allerdings schnell fest, dass es sich um einen Transporter für Trocken-Eis handelt, aus dessen Sicherheitsventil planmäßig Gas abgelassen wurde. Da es sich um einen ungefährlichen und normalen Vorgang handele, sei kein Eingreifen erforderlich gewesen, so die Wehrleute. Außer der Wehrführung von Friedelsheim-Gönnheim, mussten keine der etwa 30 bereitstehenden Einsatzkräfte ausrücken.