Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Mit „Musik zum Aufatmen“ veranstaltete der Förderverein zur Erhaltung der Protestantischen Kirche Wachenheim das zweite Livekonzert in Corona-Zeiten. Am Sonntag stellte das kreative Trio „Baroque for You“ ein anspruchsvolles Programm vor.

Als Mitglieder des preisgekrönten Instrumentalensembles „4 Times Baroque“ waren Jan Nigges und Alexander von Heißen bereits 2018 zu Gast in Wachenheim. Inzwischen bilden