Am Donnerstag gegen 10 Uhr hat die Polizei in der Weinstraße in Wachenheim den Fahrer eines Peugeot-Transporters kontrolliert, da er nicht angeschnallt war. Der 21-Jährige behauptete, einen luxemburgischen Führerschein zu besitzen, diesen aber nicht dabei zu haben. Ermittlungen ergaben schließlich, dass seine Fahrerlaubnis nur bis Januar 2021 befristet war. Gegen ihn wird nun wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis ermittelt. Sein Chef, der mit im Fahrzeug saß und dem 21-Jährigen das Firmenfahrzeug überlassen hatte, muss sich nun wegen Zulassens des Fahrens ohne Fahrerlaubnis verantworten.