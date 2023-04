Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Auf dem Generationenplatz am Schwimmbad sollen in diesem Jahr neue Elemente für Spiel und Sport hinzukommen. Der Wachenheimer Stadtrat hat am Montagabend die Mittel in Höhe von rund 160.000 Euro freigegeben. Thema war auch wieder die Toilettenanlage.

Was wünschen sich die Kinder in der Stadt Wachenheim? Das hatte der Stadtrat 2013 gefragt und eine Spielleitplanung auf den Weg gebracht und unter anderem Ideen für die Neugestaltung der Schwimmbadwiese