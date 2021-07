Auch wenn die Pandemie es schwierig macht, will der Tennisclub Wachenheim in diesem Jahr noch sein 50-jähriges Bestehen feiern – unter anderem mit einem Jubiläumsfest am Samstag, 4. September, auf der eigenen Anlage im Burgtal. Das hat Vorsitzender Rüdiger Göbel bei der Mitgliederversammlung berichtet. Er wurde ebenso wie seine Vorstandskollegen im Amt bestätigt. Nur der Bereich Öffentlichkeitsarbeit wurde neu besetzt.

Im Jahresrückblick wurde an die „abgespeckte“ Medenrunde ohne Auf- und Absteiger erinnert. Auch vereinsinterne Turniere und die Verbandsgemeinde-Meisterschaft entfielen. Dass auch die sonst übliche Teilnahme des Vereins am Wachenheimer Burg- und Weinfest sowie am Erlebnistag Deutsche Weinstraße nicht möglich war, habe sich vor allem in der Vereinskasse bemerkbar gemacht. Laut Verein sei es umso erfreulicher, dass Mitglieder dem Verein treu geblieben sind und das Jahr 2020 finanziell zu einem soliden Abschluss gebracht werden konnte, wie Kassenwartin Karolina Schmitt zeigte. Dank erhöhtem Spendenaufkommen hofft der Verein, auch das Jubiläumsjahr gut abzuschließen.

Sportlich läuft die Saison 2021 wieder weitgehend normal. Fünf Teams sind in der Medenrunde aktiv. Wie TC-Sportwart Tanguy Le Cocguic berichtete, sind das neben zwei Herren-40-Teams die Damen 50 und 55 sowie ein Damen 55 Doppel. Im Bereich des Nachwuchses setzt man auf Spielgemeinschaften mit dem Sportpark Friedelsheim, so Jugendwartin Claudia Solbach.

Der Vorstand

Erster Vorsitzender: Rüdiger Göbel, Zweiter Vorsitzender: Andreas Volz, Kassenwartin: Karolina Schmitt, Schriftführerin: Friederike Schmidt, Sportwart: Tanguy Le Cocguic, Jugendwartin: Claudia Solbach, Öffentlichkeitsarbeit: Gilbert Souvignier, Wirtschaftliche Leitung: Gaby Roßkopf und Else Guhmann, Technischer Leiter: Michael Weidenkopf, Beisitzer Events: Ulf Möbius.