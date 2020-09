Am Donnerstag zwischen 11 und 15 Uhr hat die Polizei in Bad Dürkheim und Wachenheim Geschwindigkeitskontrollen durchgeführt. Bei der Kontrolle in der Salinenstraße in Fahrtrichtung Krankenhaus hielten sich nach ihren Angaben alle Verkehrsteilnehmer an die vorgeschriebene Höchstgeschwindigkeit von 30 Stundenkilometern. Auch im Stadtteil Ungstein in der Altenbacherstraße in Fahrtrichtung Kanalstraße stellten die Beamten keine Verstöße fest. „Dies lag aber offensichtlich auch am Gegenverkehr, welcher die Autos mit Lichthupe warnte“, räumen sie ein. Bei der anschließenden Kontrolle in Ungstein in der Kirchstraße in Fahrtrichtung Kallstadt erwischten und verwarnten sie hingegen vier Raser. Wo Tempo 30 vorgeschrieben war, rauschte der Spitzenreiter mit 55 Kilometern pro Stunde in die Radarfalle. Bei der letzten Kontrolle in Wachenheim in der Friedelsheimerstraße am Schwimmbad waren acht Fahrer schneller unterwegs als mit den erlaubten 30 Stundenkilometern. Auch hier fuhr der Schnellste 55.