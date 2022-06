Weil ein im Boden eingelassener Heizöltank undicht geworden war, mussten am Freitagnachmittag die Wachenheimer Feuerwehr und der Gefahrstoffzug des Landkreises zu einem Einsatz An der Altenbach ausrücken. Aus dem defekten Behälter sind nach Feuerwehrangaben 500 Liter Heizöl in den Schacht über dem Tank ausgetreten, die fachgerecht abgepumpt werden mussten. Die untere Wasserbehörde sei informiert und eine Fachfirma mit der Behebung des Schadens beauftragt worden. Der Gefahrstoffzug, der mit 18 Einsatzkräften und sieben Fahrzeugen vor Ort war, wurde von 15 Kameraden und drei Einsatzfahrzeugen der Wachenheimer Wehr unterstützt. Der Einsatz konnte gegen 19 Uhr beendet werden. Nach Informationen des stellvertretenden Wehrleiters der Feuerwehr der Verbandsgemeinde Wachenheim, Florian Schwarz, sei nicht davon auszugehen, dass eine Gefahr für das Grundwasser besteht.

Wasserrohrbruch in der Bahnhofstraße

Bereits gegen 14 Uhr war die Wachenheimer Feuerwehr in die Bahnhofstraße gerufen worden. Grund war ein Wasserrohrbruch. Zehn Einsatzkräfte pumpten den Keller eines Hauses leer. Wie Wehrführer Thomas Münch, der den Einsatz geleitet hat, informiert, konnte der Wasserschaden mithilfe das Bauhofes lokalisiert und anschließend behoben werden.