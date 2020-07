Am Montag, 20. Juli, kam es im Hinteren Graben zu einer Beleidigung, weil unterschiedliche Sichtweisen hinsichtlich eines nicht ordnungsgemäß geparkten PKWs aufeinanderprallten. Wie die Polizei mitteilt, machte ein 44-Jähriger die Fahrerin eines schwarzen Mercedes darauf aufmerksam, dass diese in einem Halteverbot stehen würde. Den Beamten zufolge fertigte er auch ein Foto von der Parksituation an, um dieses an das zuständige Ordnungsamt weiterzuleiten. Daraufhin zeigte ihm die bislang unbekannte Fahrerin den sogenannten „Vogel“. Da sich der Zeuge in seiner persönlichen Ehre verletzt fühlte, wird gegen die Fahrerin nun wegen Beleidigung ermittelt.